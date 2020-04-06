В Башкирии рыбаки нарушили самоизоляцию и оказались на оторвавшейся льдине

С 31 марта в республике действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Чтобы избежать распространение коронавируса, на улицу стоит выходить только в случаях крайней необходимости. Не все жители Башкирии готовы смириться с временными неудобствами.

Накануне, 5 апреля, в службу спасения позвонил очевидец и сообщил, что два рыбака застряли на оторвавшейся льдине. Несчастный случай произошёл на озере Кандрыкуль Туймазинского района. На место происшествия срочно выехали спасатели.

Однако, когда спасатели прибыли на место, рыбаки от их помощи отказались. Тогда сотрудники службы спасения вызвали участкового полицейского, который и задержал нарушителей режима. К счастью, тонкий лёд выдержал рыбаков, и трагедии не произошло.