Главную больницу Башкирии закрыли на карантин из-за 5 больных сотрудников

Сегодня, 6 апреля, Республиканская клиническая больница закрыла свои двери для приёма пациентов. В медучреждении проводятся карантинные мероприятия из-за 5 больных сотрудников. У врачей больницы была обнаружена внебольничная пневмония.

Анализы 5 сотрудников РКБ и 2 пациентов проверяются на наличие вируса COVID-19. Минздрав Башкирии отметил, что на данный момент нет подтверждений, что пневмония заболевших вызвана именно коронавирусом. Само состояние пациентов стабильное и удовлетворительное.

В больнице проводятся специальные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Персонал больницы продолжает работу в полном составе. Однако приём пациентов временно приостановлен до завершения карантина.