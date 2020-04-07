Стала известна цена домашнего теста на коронавирус

Теперь россияне смогут сдать тест на коронавирус на дому. Стала известна стоимость данной услуги. Об этом рассказала представитель Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.
Стоимость анализа на COVID-19 составляет 1250 рублей. Кроме того, пациенты должны будут оплатить стоимость выезда медперсонала. Тестирование проводится уже с 6 апреля.
Для сдачи анализа направление от врача не потребуется. Специалист приезжает к пациенту, рассказывает ему о том, как взять мазок самостоятельно, и забирает материал.
Фото: Интернет.