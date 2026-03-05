Стало известно, какие дороги Башкирии закрыты для проезда

В Башкирии вновь ограничили движение транспорта на трассах из-за неблагоприятной погоды.

С 08:20 ограничения на транспорте сняты с:

Кропачево–Месягутово–Ачит с 8 по 159 км ( Салаватский, Дуванский, Мечетлинский районы).

Малояз–Верхние Киги–Новобелокатай–Ункурда с 0 по 112 км (Салаватский, Кигинский, Белокатайский районы).

Бирск–Тастуба–Сатка с 97 км по 254 км (Караидельский, Дуванский, Кигинский районы).

Уфа–Инзер–Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы).

Белорецк–Учалы–Миасс с 1 км по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).

С 09:00 продлено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке трассы М-5 с 1480 км по 1548 км (Уфимский, Иглинский районы).

