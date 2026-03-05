Стало известно, какие дороги Башкирии закрыты для проезда

В Башкирии вновь ограничили движение транспорта на трассах из-за неблагоприятной погоды.
С 08:20 ограничения на транспорте сняты с:
Кропачево–Месягутово–Ачит с 8 по 159 км ( Салаватский, Дуванский, Мечетлинский районы).
Малояз–Верхние Киги–Новобелокатай–Ункурда с 0 по 112 км (Салаватский, Кигинский, Белокатайский районы).
Бирск–Тастуба–Сатка с 97 км по 254 км (Караидельский, Дуванский, Кигинский районы).
Уфа–Инзер–Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы).
Белорецк–Учалы–Миасс с 1 км по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).
С 09:00 продлено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке трассы М-5 с 1480 км по 1548 км (Уфимский, Иглинский районы).