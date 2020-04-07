В России выявили более тысячи зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки было выявлено 1154 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфицированные зарегистрированы в 43 регионах России. По последним данным общее число заболевших составляет 7497 человек.

Впервые случаи заражения зарегистрированы сразу у трёх человек в Карачаево-Черкессии. За сутки погибли 4 человека с коронавирусом (общее количество за всё время – 58 человек). Выздоровели 88 человек за сутки (за всё время – 494 человек).

В Башкирии по последним данным 12 подтвержденных случаев коронавируса. 5 пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы. Сегодня стало известно о погибшей женщине с коронавирусом, однако смерть наступила по другим причинам, не связанным с заболеванием.