В Башкирии выздоровел еще один пациент с коронавирусом

В Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин. Он также рассказал о том, что в республике увеличилось количество инфицированных: на сегодняшний день зафиксировано 12 случаев заражения Covid-19.

Также 103 человека находятся под наблюдением врачей, из них 11 детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное, отметил Забелин. К сожалению, в Башкирии зафиксирован летальный случай пациента с заражением новой коронавирусной инфекцией.