В Башкирии выздоровел еще один пациент с коронавирусом

В Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин. Он также рассказал о том, что в республике увеличилось количество инфицированных: на сегодняшний день зафиксировано 12 случаев заражения Covid-19.
Также 103 человека находятся под наблюдением врачей, из них 11 детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное, отметил Забелин. К сожалению, в Башкирии зафиксирован летальный случай пациента с заражением новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, 80-летняя женщина умерла от обширного отека мозга. Уже посмертно анализ показал положительный результат на коронавирус. Сообщается, что она проходила лечение в отделении неврологии в РКБ им. Куватова.