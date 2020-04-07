Житель Уфы прострелил мужчине голову из пистолета

Стали известны подробности перестрелки 5 апреля ночью. 62-летнего уфимца доставили в медучреждение с травмой головы. Мужчине прострелили череп пневматическим пистолетом.
Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что между пострадавшим мужчиной и 34-летним молодым человеком возник конфликт. Трое 62-летних мужчин решили встретиться и вспомнить школьные годы, выпивая алкоголь, но дружеской посиделки не получилось. Между одноклассниками вспыхнула ссора, завязалась драка, во время которой один из участников потасовки позвонил своему сыну.
34-летний сын приехал на зов отца и решил всё радикальным способом – выстрелил в голову оппонента из травматического пистолета. Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. По факту причинения серьёзных телесных повреждений было возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.