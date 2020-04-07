В Уфе сестры-близнецы в декрете рисуют картины эпоксидной смолой

Электрические скаты, лазурный берег и просторы родного края. Уфимки Альбина и Оксана Галямовы, выйдя в декретный отпуск, стали рисовать эпоксидной смолой. Новую технику освоили в течение нескольких месяцев.
К работе нельзя приступать без респиратора перчаток и очков. На создание одной картины уходит около пяти дней. Сейчас в их коллекции пока только 15 картин. Как мамы в декрете стали писать пейзажи такой сложной техникой?
Картина из эпоксидной смолы создается в несколько этапов. На первом всю поверхность заливают составом, затем колерованной смолой прорисовывают волны. Оксана Галлямова – мама в декрете. Она окончила художественную школу, а затем и художественно графический факультет педагогического университета. Вместе с сестрой-близняшкой Альбиной они открыли для себя технику рисования эпоксидной смолой. Сложность заключается в том, что смола жидкая и рисунок может расплыться.
Без перчаток, маски и очков рисовать нельзя. При нагревании смолы нужно использовать респиратор. Он поможет защитить органы дыхания от органических паров, вдыхать и работать без защиты категорически запрещено. После того, как смола станет более жидкой, Оксана прорисовывает волны и кисточками задает им направление.
В своих картинах они рисуют природу родного края. Используют материал, который собирали в Учалинском районе, когда ездили в гости к родителям. А это – камни, кора деревьев, настоящий мох. В экспозиции у сестер Галлямовых 15 работ. Электрические скаты, леса и реки. Сейчас в режиме самоизоляции они больше проводят времени с семьей. В будущем же художницы планируют сделать выставку.