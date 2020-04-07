В Уфе сестры-близнецы в декрете рисуют картины эпоксидной смолой

Электрические скаты, лазурный берег и просторы родного края. Уфимки Альбина и Оксана Галямовы, выйдя в декретный отпуск, стали рисовать эпоксидной смолой. Новую технику освоили в течение нескольких месяцев.

К работе нельзя приступать без респиратора перчаток и очков. На создание одной картины уходит около пяти дней. Сейчас в их коллекции пока только 15 картин. Как мамы в декрете стали писать пейзажи такой сложной техникой?

Картина из эпоксидной смолы создается в несколько этапов. На первом всю поверхность заливают составом, затем колерованной смолой прорисовывают волны. Оксана Галлямова – мама в декрете. Она окончила художественную школу, а затем и художественно графический факультет педагогического университета. Вместе с сестрой-близняшкой Альбиной они открыли для себя технику рисования эпоксидной смолой. Сложность заключается в том, что смола жидкая и рисунок может расплыться.

Нужна обязательно ровная поверхность, иначе работа вытечет. Конечно же, должен быть какой-то эскиз в голове. Оксана Галлямова

Без перчаток, маски и очков рисовать нельзя. При нагревании смолы нужно использовать респиратор. Он поможет защитить органы дыхания от органических паров, вдыхать и работать без защиты категорически запрещено. После того, как смола станет более жидкой, Оксана прорисовывает волны и кисточками задает им направление.

Вдохновляет природа, природа Башкортостана, природа нашей планеты. Оксана Галлямова