В Башкирии один из близнецов родился в «рубашке»

«Рубашкой» называется плодный пузырь, в котором младенец находится в утробе матери. Как правило, во время естественных родов и операций пузырь лопается. Цельным он остается только в редких случаях. Раньше считалось, что появившиеся на свет в «рубашке» дети будут счастливыми и удачливыми.