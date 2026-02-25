В Башкирии один из близнецов родился в «рубашке»

В Буздякском районе на свет появились близнецы, один из которых родился в «рубашке».
«Рубашкой» называется плодный пузырь, в котором младенец находится в утробе матери. Как правило, во время естественных родов и операций пузырь лопается. Цельным он остается только в редких случаях. Раньше считалось, что появившиеся на свет в «рубашке» дети будут счастливыми и удачливыми.
Малыши появились в семье Фидурайкиных. Супруги уже воспитывают дочку-первоклассницу. Благодаря появлению братьев, семья стала многодетной.