Уфимцу могут простить штраф в 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Первый штраф в России за нарушение самоизоляции могут простить. Прокуратура Ленинского района Уфы опротестовала решение суда, который выписал 33-летнему мужчине штраф в 15 тысяч рублей. Полицейский рейд остановил мужчину ночью в рамках обхода территории.

2 апреля 33-летний уфимец вышел в состоянии алкогольного опьянения на улицу ночью. Мужчина хотел припарковать свой автомобиль в другое место, когда к нему подошли сотрудники полиции. Правоохранители записали данные нарушителя самоизоляции, которая к этому времени уже действовала на территории республики.

Юрист, который был ознакомлен с делом, отметил, что мировой судья превысил свои полномочия. С новыми поправками в КоАП штрафы за нарушение самоизоляции могут накладывать только районные судьи. Напомним, в Башкирии с 31 марта ведён режим полной самоизоляции, при которой на улицу можно выходить только в случаях крайней необходимости.