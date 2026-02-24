Житель Башкирии купил фальшивые права за 15 тысяч и попался

Сибайский городской суд ранее признал местного жителя виновным в использовании поддельного удостоверения тракториста-машиниста.
Установлено, что он купил фальшивый документ за 15 тысяч рублей у неизвестного лица. В июне прошлого года подделку выявили сотрудники Гостехнадзора.
Первоначально суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако прокуратура обжаловала это решение.
Верховный суд Башкирии согласился с доводами надзорного ведомства и изменил приговор. Теперь мужчине предстоит отбыть 3 месяца ограничения свободы.