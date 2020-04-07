В России не будут отменять ЕГЭ и ОГЭ

Первый Единый государственный экзамен предварительно будет 8 июня. Отменять ЕГЭ и ЕГЭ в связи с коронавирусом в России не будут. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

8 июня предварительно будет считаться первой датой ЕГЭ. В этот день будет экзамен по литературе, географии и информатике. 11 июня будет экзамен по русскому языку. 15 числа – по математике обоих уровней. 22 июня ожидается ЕГЭ по обществознанию и химии. Что касается иностранных языков, то школьники начнут сдавать их 25 июня. 26 и 29 числа пройдёт устная часть экзаменов по этим экзаменам.