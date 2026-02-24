Боец СВО из Башкирии: «Без БПЛА победы не будет»

За четыре года специальной военной операции тактика боя изменилась до неузнаваемости. Сегодня побеждает тот, кто быстрее и эффективнее использует технику, особенно беспилотники.

Как дроны стали движущей силой СВО, ГорОбзор.ру рассказал Айрат Низаметдинов с позывным «Зорге». Командир расчета минометной батареи полка «Башкортостан» участвует в спецоперации с самого начала. Он на своем опыте знает, как эволюционировало поле боя.

На фронте произошел эволюционный скачок. Без БПЛА никуда, победы не будет. Это наши глаза. Именно «птички» занимаются первоочередными целями. К слову, минометная батарея без глаз стрелять не может, мы просто не видим цель. А важнейший тут показатель работы для нас – число потерь у противника. позывной «Зорге»

Еще с 2014 года противник активно применял беспилотники, говорит Айрат. Нашим бойцам пришлось учиться работать с дронами уже в ходе СВО. Но сегодня, уверен командир, военнослужащие и Минобороны России полностью адаптировались к новым условиям.

Особую роль в этом процессе он отводит Башкирии. Республика, по мнению бойца, встала во главе угла, помогая фронту и приближая общую Победу.

Страна встала на военные рельсы и продолжает набирать обороты. Это подтвердил и глава Башкирии Радий Хабиров в послании Госсобранию – Курултаю, когда заявил, что с 1 апреля поставки БПЛА увеличатся на 50%. Это, конечно же, колоссальная поддержка башбатальона. позывной «Зорге»

Одним из ключевых решений для достижения целей, поставленных верховным главнокомандующим, стало создание войск беспилотных систем (ВБС). В Башкирии продолжается набор в это подразделение – ранее подробно рассказывали об условиях службы.

По словам Айрата Низаметдинова, на передовой беспилотники работают круглосуточно и выполняют самые разные задачи: одни доставляют бойцам провизию, другие ведут разведку и следят за обстановкой.

Огромную роль сегодня играют разведка – глаза, ударные – FPV, наши тяжелые «Кыш Бабаи». Надо сказать, что с каждым годом расстояния, на которые летают дроны, становятся все больше. Сегодня оптоволоконный дрон, который придумали в России, может улететь на 20 км и перенести 4,5 кг. И все это оператор делает, сидя в теплом безопасном месте. Есть маленькие коптеры, незаметные для БПЛА противника, которые доставляют воду и еду для бойцов. Более того, мы начали применять наземные беспилотные аппараты, такие роботы на гусеницах. И разработки современных БПЛА продолжаются: расстояния растут, качество видеокамер улучшается. позывной «Зорге»

По словам Зорге, сегодня в армии служит все больше молодежи. Свою роль играет и техника: юноши, с детства знакомые с компьютерами, быстро осваивают управление БПЛА. Для них это во многом похоже на видеоигру, что делает службу более понятной и привлекательной. Как следствие – желающих заключить контракт становится больше.

Отлично, что в ВБС набирают молодежь. Они легко поддаются обучению, у них хороший вестибулярный аппарат, моторика. Ведь иногда операторы работают с VR-очками, иногда с пультом управления. А главное – всегда далеко от линии соприкосновения. Потому молодые люди и идут, в частности, в войска беспилотных систем, я лично это наблюдаю. позывной «Зорге»

Однако, как подчеркивает собеседник, одного увлечения техникой недостаточно. Без обучения не обойтись – тем более что дроны постоянно модернизируются и появляются новые функции. Но и эта работа уже поставлена на поток.

Надо знать квадраты, местность, топографию. Разбираться, где свои, где чужие. Важно уметь очень быстро ориентироваться. Кроме того, всегда идет обучение благодаря инновационному менеджменту Минобороны России. Пришла новая техника – на учебу. Никто тебя не подпустит к технике, пока не узнаешь, как с ней работать. Поэтому фронт крепко стоит на ногах. позывной «Зорге»

Навыки управления дронами, убежден Айрат Низаметдинов, останутся с бойцами и после войны. В мирной жизни беспилотники нужны в промышленности или агропромышленном комплексе.

Завершая разговор, командир расчета минометной батареи полка «Башкортостан» попросил передать слова благодарности. Бойцы чувствуют поддержку родного региона и это помогает им выполнять боевые задачи.

Наша республика – единственный субъект России, который выделяет комфортабельные автобусы всем военнослужащим из Башкирии, когда они едут в отпуск. Нам поставляют все – от воды и меда до бань. Все, о чем просят бойцы. Нам, 31-му полку «Башкортостан», все завидуют, что у нас все есть. Поэтому искренне хочу поблагодарить жителей республики, главу и его команду. позывной «Зорге»

Напомним, всю информацию о службе в войсках беспилотных систем в Башкирии можно получить по номеру 122. Также в регионе работают сайт башбат.рф и чат-бот «Служба в беспилотных войсках Башкортостана».