Боец СВО из Башкирии: «Без БПЛА победы не будет»

За четыре года специальной военной операции тактика боя изменилась до неузнаваемости. Сегодня побеждает тот, кто быстрее и эффективнее использует технику, особенно беспилотники.
Как дроны стали движущей силой СВО, ГорОбзор.ру рассказал Айрат Низаметдинов с позывным «Зорге». Командир расчета минометной батареи полка «Башкортостан» участвует в спецоперации с самого начала. Он на своем опыте знает, как эволюционировало поле боя.
Еще с 2014 года противник активно применял беспилотники, говорит Айрат. Нашим бойцам пришлось учиться работать с дронами уже в ходе СВО. Но сегодня, уверен командир, военнослужащие и Минобороны России полностью адаптировались к новым условиям.
Особую роль в этом процессе он отводит Башкирии. Республика, по мнению бойца, встала во главе угла, помогая фронту и приближая общую Победу.
Одним из ключевых решений для достижения целей, поставленных верховным главнокомандующим, стало создание войск беспилотных систем (ВБС). В Башкирии продолжается набор в это подразделение – ранее подробно рассказывали об условиях службы.
По словам Айрата Низаметдинова, на передовой беспилотники работают круглосуточно и выполняют самые разные задачи: одни доставляют бойцам провизию, другие ведут разведку и следят за обстановкой.
По словам Зорге, сегодня в армии служит все больше молодежи. Свою роль играет и техника: юноши, с детства знакомые с компьютерами, быстро осваивают управление БПЛА. Для них это во многом похоже на видеоигру, что делает службу более понятной и привлекательной. Как следствие – желающих заключить контракт становится больше.
Однако, как подчеркивает собеседник, одного увлечения техникой недостаточно. Без обучения не обойтись – тем более что дроны постоянно модернизируются и появляются новые функции. Но и эта работа уже поставлена на поток.
Навыки управления дронами, убежден Айрат Низаметдинов, останутся с бойцами и после войны. В мирной жизни беспилотники нужны в промышленности или агропромышленном комплексе.
Завершая разговор, командир расчета минометной батареи полка «Башкортостан» попросил передать слова благодарности. Бойцы чувствуют поддержку родного региона и это помогает им выполнять боевые задачи.
Напомним, всю информацию о службе в войсках беспилотных систем в Башкирии можно получить по номеру 122. Также в регионе работают сайт башбат.рф и чат-бот «Служба в беспилотных войсках Башкортостана».
