Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

В РФ все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. На этом фоне эксперты Центробанка зафиксировали новые схемы мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения со ссылками на вредоносные сайты. Мошенники подделывают фирменный стиль и бренд компаний и ведомств.
Эксперты призывают быть предельно внимательными. В ЦБ предположили, что мошенники могут наживаться на протяжении всей пандемии COVID-19. Также не исключается появление новых приемов.
Фото: Интернет.