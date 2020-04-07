Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

В РФ все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. На этом фоне эксперты Центробанка зафиксировали новые схемы мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство. пресс-службе Центробанка

Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения со ссылками на вредоносные сайты. Мошенники подделывают фирменный стиль и бренд компаний и ведомств.

Эксперты призывают быть предельно внимательными. В ЦБ предположили, что мошенники могут наживаться на протяжении всей пандемии COVID-19. Также не исключается появление новых приемов.