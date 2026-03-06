Автомобилистов Уфы предупредили о непогоде

В ГАИ Уфы обратились к автомобилистам столицы с предупреждением. Из-за непогоды и предстоящих праздников на дорогах возрастает аварийность.
Автолюбителей просят быть максимально внимательными при управлении транспортным средством. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Важно пристегиваться ремнями безопасности, избегать резких маневров и перестроений.
Пешеходам при переходе проезжей части необходимо оценить дорожную ситуацию и начинать переход только убедившись, что водитель его пропускает.