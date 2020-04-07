Стали известны подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Артистку Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. В настоящее время она находится в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщило издание МК.

Тест на COVID-19 оказался отрицательным. Медики диагностировали у певицы двустороннюю пневмонию. Со слов одного из сотрудников, картина болезни у звезды «абсолютно коронавирусная».

Надежду ввели в кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ. Состояние певицы стабильно тяжелое. Но вероятность благополучного выздоровления весьма велика.