«Нужно показывать пример молодежи»: в Уфе рестораны бесплатно кормят врачей

Сегодня с инициативой помочь врачам выступили некоторые рестораны республики. Как говорят в руководстве одной из организаций, так они запустили своеобразный флешмоб, который передают другим предпринимателям. Мы узнали, как и кто помогает медицинским работникам в Уфе.

Быстрыми движениями продукты закладывают в коробки. Накормить горячим обедом врачей решили в одном из ресторанов Уфы. Во многих городах предприятия общественного питания уже практикуют бесплатную доставку готовых блюд в больницы.

На оперативке подумали и решили, почему мы не можем быть героями современности? Нам нужно показывать пример как нашей молодежи, так и нашим детям в том числе. И мы решили сделать некий флешмоб и передать этот флешмоб другим коммерческим и некоммерческим организациям. Линар Габдульменов, совладелец сети кафе «Радость есть»

Так, к мировому челленджу присоединились и Уфа. Узнав о закрытии на карантин Республиканской больницы имени Куватова, представители ресторанной сети совместно с клубом башкирских предпринимателей решили помочь медицинским работникам.

Мы зажглись этой идеей. На официальном сайте взяли номер телефона главврача, связались с ним и узнали, какое число находится на сегодняшний день в больнице. Это 560 человек. Предложили им свою помощь, и они с удовольствием согласились на нее. Линар Габдульменов, совладелец сети кафе «Радость есть»

Уже сегодня 560 порций супов, салатов и горячего с гарнирами были доставлены врачам и медсестрам больницы. Обеды приготовили и привезли в медицинский центр совершенно бесплатно.

Стараемся приближаться к домашней еде и более сбалансировано, конечно, чтобы не было жирных позиций. Тимур Закиров, шеф-повар сети кафе «Радость есть»