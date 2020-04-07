«Нужно показывать пример молодежи»: в Уфе рестораны бесплатно кормят врачей

Сегодня с инициативой помочь врачам выступили некоторые рестораны республики. Как говорят в руководстве одной из организаций, так они запустили своеобразный флешмоб, который передают другим предпринимателям. Мы узнали, как и кто помогает медицинским работникам в Уфе.
Быстрыми движениями продукты закладывают в коробки. Накормить горячим обедом врачей решили в одном из ресторанов Уфы. Во многих городах предприятия общественного питания уже практикуют бесплатную доставку готовых блюд в больницы.
Так, к мировому челленджу присоединились и Уфа. Узнав о закрытии на карантин Республиканской больницы имени Куватова, представители ресторанной сети совместно с клубом башкирских предпринимателей решили помочь медицинским работникам.
Уже сегодня 560 порций супов, салатов и горячего с гарнирами были доставлены врачам и медсестрам больницы. Обеды приготовили и привезли в медицинский центр совершенно бесплатно.
Победить эпидемию коронавируса можно только общими усилиями. Заведения общественного питания не только приспосабливают свой бизнес к сложившимся условиям, но и успевают помогать тем, кто стоит на передовой.