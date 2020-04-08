Стало известно, как будут оплачиваться нерабочие дни в апреле

Дни с 4 по 30 апреля объявлены нерабочими. Стало известно, как начислят зарплату работающим россиянам. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

Работающие жители страны получат обычную зарплату. Это касается как оклада, так и сдельной оплаты труда.

Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере.

пресс-служба Роструда

Владимир Путин объявил дни 30 марта по 3 апреля нерабочими. Однако 2 апреля режим нерабочих дней продлили до 30 апреля. "Длинные выходные" помогут снизить распространение COVID-19 в РФ.

Эпидемию коронавируса в России за счет мер властей пока удается сдержать от взрывного роста, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный приоритет в работе российских властей сейчас защита жизни и здоровья граждан, заявил президент Владимир Путин.

В стране до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся, и это необходимо для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции, как считают специалисты.

Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным. Также президент выразил надежду, что порядок и безопасность в период пандемии будут обеспечены,

Фото: Интернет.