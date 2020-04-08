Жители Башкирии затравили сына женщины, погибшей от коронавируса

7 апреля стало известно, что в РКБ им. Г.Г. Куватова умерла 80-летняя женщина от ишемии головного мозга. Посмертно у погибшей нашли вирус COVID-19. Это стало причиной многочисленных осуждений, ведь сын пенсионерки – известный артист Анвар Нургалиев.
Многие пользователи сети обвиняют артиста в распространении коронавируса. Анвар Нургалиев высказался ИА «Татар-информ», что в его семье никто не болеет, выступал в Москве артист ещё 17 января, а за границей не был больше полугода. После выявления коронавируса у погибшей матери семья Анвара Нургалиева ушла на самоизоляцию, и даже на похоронах соблюдались особые правила дезинфекции.
Артист отмечает, что стал объектом травли в социальных сетях, хотя к проблеме коронавируса его семья относится очень серьёзно. Анвар Нургалиев отмечает, что потерял близкого человека, но вместо слов поддержки услышал осуждение. Артист и его семья ждут результатов анализов на COVID-19, а пока Анвар Нургалиев думает обратится к общественности с официальным заявлением.