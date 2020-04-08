Башкирия закупила 17 аппаратов ИВЛ

Республика закупила 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, 5 из них поступили в Демскую больницу. Сейчас это учреждение для лечения пациентов с вирусом COVID-19, а со вчерашнего дня врачи перешли на круглосуточный режим работы, без выхода за территорию. В такой ситуации больнице как никогда нужна любая помощь.

С 31 марта Демская больница перепрофилирована в госпиталь для больных с COVID-19. В медучреждении сейчас есть 23 аппарата ИВЛ. Сегодня поступило еще 5. В уфимской «Коммунарке», как ее уже назвали, сейчас находятся 2 человека с подозрением и 3 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Один из них в тяжелом состоянии и подключен к аппарату.

Они очень востребованы при пневмонии, которая развилась вследствие коронавирусной инфекции. Практически сразу начинает страдать дыхательный обмен, газообмен дыхательный. По чек-листу, который Минздрав до нас доносит, на 100 больных мы должны иметь 30 аппаратов иметь. Эта цифра у нас практически достигнута. Фанил Шамигулов, главный врач больницы Демского района г. Уфы

Средняя стоимость одного аппарата – около 3 миллионов рублей. Это первая партия, закупленная республикой дополнительно в период инфекции. Общее количество оборудования, поступившего сегодня, – 17, 12 из них для взрослых и 5 для детей.

Взрослые аппараты будут распределены в инфекционную больницу и в два созданных инфекционных госпиталя. Это Демская больница и 8-я клиническая больница. 5 детских аппаратов будут распределены в детские учреждения республики. У нас сегодня в закупе 143 аппарата, поступление которых мы ожидаем в ближайшее время. Азат Рахматуллин, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Со вчерашнего дня 22 врача поселились в корпусах на территории больницы. Они будут дежурить в круглосуточном режиме. И в такой ситуации как никогда им нужна поддержка.

Не успел отъехать грузовик с оборудованием, следом в больницу наведались волонтеры. Члены Международной ассоциации исламского бизнеса передали медперсоналу 30 защитных костюмов и сотню сшитых своими силами многоразовых масок. И такой помощи в больнице рады: что это точно лишним не будет.

Привезли также и свежие фрукты и овощи для медперсонала. Кстати, продавец на рынке, узнав о миссии активистов, отдал продукты бесплатно. Врачам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, нужны витамины. Сейчас в разных городах и районах республики в благотворительную деятельность включились 37 членов ассоциации.

Свою помощь предлагают и небольшие фонды. Во время съемок в Демскую больницу приехал представитель благотворительной организации «Ангел-подорожник». Одноразовая посуда, раствор жидкого мыла, стиральный порошок и многоразовые маски. Помощь хоть небольшая, но главное – необходимая.