«Стигматизация с агрессией»: в Башкирии затравили больных с коронавирусом

«Все случаи – на брифинге. Всё остальное – это слухи, страхи, это неподтвержденные результаты. Ничего другого комментироваться не будет. Не будет комментироваться личная жизнь этих людей, место их жительства. Потому что, то, что устроили в Кумертау с первыми пациентами – это просто позор жителям города. Такая стигматизация с агрессией, что люди даже не могут выйти из больницы. Вспомните историю со СПИДом, когда все считали, что человек сам виноват, позор и так далее. Да, у нас в России до сих пор позорно болеть: позорно обращаться в больницу, позорно лечиться»

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ