«Стигматизация с агрессией»: в Башкирии затравили больных с коронавирусом

Жители Башкирии затравили пациентов, у которых подтвердился диагноз Covid-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Она рассказала, что выписанные жители Кумертау столкнулись с волной негатива и осуждения. 

Ирина Кононова также объяснила, почему не раскрываются личные данные заболевших. По ее словам, жители республики начинают обвинять заболевших в том, что они заразились новой коронавирусной инфекцией. Она обратилась ко всем слушателям с просьбой не стигматизировать Covid-19 и  отнестись с пониманием к выписанные пациентам.

«Все случаи – на брифинге. Всё остальное – это слухи, страхи, это неподтвержденные результаты. Ничего другого комментироваться не будет. Не будет комментироваться личная жизнь этих людей, место их жительства. Потому что, то, что устроили в Кумертау с первыми пациентами – это просто позор жителям города. Такая стигматизация с агрессией, что люди даже не могут выйти из больницы. Вспомните историю со СПИДом, когда все считали, что человек сам виноват, позор и так далее. Да, у нас в России до сих пор позорно болеть: позорно обращаться в больницу, позорно лечиться»  

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ

Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус.