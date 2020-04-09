«Стигматизация с агрессией»: в Башкирии затравили больных с коронавирусом

Жители Башкирии затравили пациентов, у которых подтвердился диагноз Covid-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Она рассказала, что выписанные жители Кумертау столкнулись с волной негатива и осуждения.
Ирина Кононова также объяснила, почему не раскрываются личные данные заболевших. По ее словам, жители республики начинают обвинять заболевших в том, что они заразились новой коронавирусной инфекцией. Она обратилась ко всем слушателям с просьбой не стигматизировать Covid-19 и отнестись с пониманием к выписанные пациентам.
Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус.