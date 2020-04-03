В Башкирии увеличилось количество излечившихся от коронавируса

В Башкирии увеличилось количество выздоровевших пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция". Из десяти зарегистрированных случаев заражения пять удалось вылечить. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Согласно данным, за сутки количество излечившихся выросло с двух до пяти. Первой выздоровевшей пациенткой стала жительница города Дюртюли. Вторым выписали 51-летнего мужчину, который заразился коронавирусом за рубежом. Третьей по счету стала девочка, которая заразилась в туристической поездке по Европе. Кто является четвертым и пятым выздоровевшим пациентом, пока не сообщается.
Напомним, на данный момент в Башкирии под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся более ста человек. Остальные заболевшие находятся в стационаре. Среди пациентов с коронавирусной инфекцией жители Уфы, Дюртюлей и Кумертау. Известно, что проведено уже больше 5800 анализов на выявление COVID-19.