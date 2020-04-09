Больше половины жителей России довольны своей жизнью

Большинство жителей России оценивают нынешнюю ситуацию в мире как положительную. Положительная оценка увеличивается по мере оценки ситуации от глобальной до более личной. Обстановку в мире большинство россиян считают отрицательной.

69 % жителей России отметили, что они вполне положительно оценивают свою жизнь. Ситуацию в своём населённом пункте положительно оценивает каждый второй житель. Негативно к обстановке вокруг относятся 43 %.