Больше половины жителей России довольны своей жизнью

Большинство жителей России оценивают нынешнюю ситуацию в мире как положительную. Положительная оценка увеличивается по мере оценки ситуации от глобальной до более личной. Обстановку в мире большинство россиян считают отрицательной.
69 % жителей России отметили, что они вполне положительно оценивают свою жизнь. Ситуацию в своём населённом пункте положительно оценивает каждый второй житель. Негативно к обстановке вокруг относятся 43 %.
Говоря о ситуации в стране, 40 % опрошенных высказались положительно. 51 % − отрицательно. Мировую обстановку 70 % жителей России оценивают отрицательно. А каждый пятый опрошенный ( 20% ) ситуацию в мире оценил положительно.