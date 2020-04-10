Стало известно, какие продукты подорожают через две недели

Специалисты озвучили список продуктов, которые должны подорожать через две недели. Поставщики увеличивают закупочные цены некоторых продуктов. Об этом рассказал «Руспродсоюз».
Через две недели в России ожидается подорожание некоторых продуктов. Как выяснилось, в первую очередь это коснётся ряда простых, доступных продуктов. Например, подорожают яйца и мясо птицы. Также подорожают чай, кофе, какао. Цены этих продуктов в основном привязаны к курсу валют, поэтому с падением рубля ценники будут увеличиваться.
Вырастет и цена консерв. В последние недели в России люди в панике начали скупать консерв. Количество скупленной продукции превзошло все старые нормы.
Подорожают макароны. Это специалисты связывают с подорожанием муки. Нужно отметить, что цена российских макарон почти не изменится, подорожают только импортные.