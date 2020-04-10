В Башкирии из-за коронавируса нельзя попасть на кладбища

С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Жителям республики настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней надобности. На время самоизоляции кладбища будут закрыты для свободного посещения.
10 апреля Глава Башкирии Радий Хабиров подписал соответствующий указ. Автобусы до кладбищ организованы не будут даже во время православных праздников. Глава республики назвал такую меру «нужной и вынужденной».
Перед вирусом COVID-19 особенно уязвимы люди старшего поколения. Для их защиты теперь запрещено ходить на кладбища, а открыты они будут только для проведения похоронных мероприятий. Могилы не будут заброшены – за ними будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания.
Фото: Интернет.