Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о подозрении коронавируса в онкодиспансере

Зараженных в онкодиспансере в Уфе не обнаружено. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Как заявил глава ведомства, медучреждение не будут закрывать на строгий карантин. 

Ранее уже были закрыты несколько больниц из-за обнаружения больных с новой коронавирусной инфекцией. Так, первой закрылась республиканская клиническая больница им. Куватова. Там подозревают вспышку Covid-19.

Также на санитарно-эпидемиологическую обработку закрыты городская больница № 2 и Клиническая больница № 1 в Стерлитамаке, а также Мелеузовская ЦРБ. В учреждениях ограничен прием новых пациентов, ограничены контакты с посетителями.

«Случая заражения в онкодиспансере нет. У нас сейчас вся медицинская служба республики работает в повышенном режиме, и каждый подозрительный пациент у нас сразу расценивается как пациент с возможными инфекционными осложнениями, в том числе и острой респираторной инфекции. Да, вчера был пациент, у которого без основного диагноза появились симптомы воспалительных изменений, и он был переведен в инфекционную больницу с целью предотвращения неблагоприятного развития в диспансере»

Максим Забелин, министр здравоохранения