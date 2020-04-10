Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о подозрении коронавируса в онкодиспансере

Зараженных в онкодиспансере в Уфе не обнаружено. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Как заявил глава ведомства, медучреждение не будут закрывать на строгий карантин.
Ранее уже были закрыты несколько больниц из-за обнаружения больных с новой коронавирусной инфекцией. Так, первой закрылась республиканская клиническая больница им. Куватова. Там подозревают вспышку Covid-19.
Также на санитарно-эпидемиологическую обработку закрыты городская больница № 2 и Клиническая больница № 1 в Стерлитамаке, а также Мелеузовская ЦРБ. В учреждениях ограничен прием новых пациентов, ограничены контакты с посетителями.