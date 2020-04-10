Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о подозрении коронавируса в онкодиспансере

«Случая заражения в онкодиспансере нет. У нас сейчас вся медицинская служба республики работает в повышенном режиме, и каждый подозрительный пациент у нас сразу расценивается как пациент с возможными инфекционными осложнениями, в том числе и острой респираторной инфекции. Да, вчера был пациент, у которого без основного диагноза появились симптомы воспалительных изменений, и он был переведен в инфекционную больницу с целью предотвращения неблагоприятного развития в диспансере»

Максим Забелин, министр здравоохранения