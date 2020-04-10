В Уфе сразу три больницы закрываются из-за коронавируса

В Уфе сразу три медицинских учреждения закрываются в связи с пандемией коронавируса. Причины везде разные, но так или иначе они связаны с тяжелой эпидемиологической обстановкой в республике. Подробнее об этом - в нашем материале.

В Уфе продолжают закрываться больницы. Ранее непростая ситуация сложилась в РКБ им. Куватова, где после смерти у одной из пациенток обнаружили коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что пенсионерка умерла не из-за вируса, всю больницу закрыли на карантин. Внутри остались более 1000 сотрудников и пациентов. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, под подозрением на коронавирус здесь находятся сразу 50 человек.

Больница № 3 в Деме превратилась в инфекционный госпиталь. Сейчас там находятся несколько больных с подтвержденным коронавирусом. Медикам также пришлось временно переехать на работу - в этих условиях покидать территорию учреждения нельзя.

Помимо этого еще несколько больниц по данным источников bash.news в республиканском Минздраве переводятся на особый режим. Клиника БГМУ, больше известная уфимцам как больница № 6, развертывается под резерв для принятия больных с коронавирусом. По нашей информации сейчас оттуда выписывают пациентов.

Иная ситуация обстоит в Республиканском онкодиспансере на Шафиева и в БСМП № 22 на Батырской. Полное, либо частичное закрытие на карантин в этих больницах происходит в связи с возможным заражением. Здесь наш собеседник особо подчеркивает: не стоит путать подтвержденный случай и подозрение на коронавирус.

Они все неподтвержденные. Все, что происходит за пределами подтвержденных случаев - это или противоэпидемические меры или эпидемиологическое расследование. То есть первый анализ был положительным, а результатов второго пока еще нет. источник bash.news в Минздраве Башкирии

С 10 февраля в Башкирии введен комендантский час для пенсионеров и детей. Именно они находятся в зоне риска. Отдельно Радий Хабиров на прошедшем в Правительстве Башкирии совещании остановился на прогулках в парках с маленькими детьми. Глава республики назвал такое поведение безмозглым.