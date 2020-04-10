В Уфе у 170 человек в РКБ предварительно подтвердили коронавирус

Сразу 170 человек из числа пациентов и врачей РКБ им. Куватова попали в зону риска. Первый анализ на коронавирус у этих людей показал положительный результат. Для точного подтверждения диагноза таких анализов нужно три.

В Башкирии на ежедневном брифинге в Минздраве сообщили о новых данных анализов врачей и пациентов закрытой на карантин больницы имени Куватова. Ситуация в главном медучреждении Башкирии сейчас следующая: среди тех, кто сдал анализ, 170 человек предварительно получили положительные результаты. Стоит отметить, что это лишь первый анализ. Точные данные будут известны, когда подозреваемые пройдут через три анализа.