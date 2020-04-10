В Уфе у 170 человек в РКБ предварительно подтвердили коронавирус

Сразу 170 человек из числа пациентов и врачей РКБ им. Куватова попали в зону риска. Первый анализ на коронавирус у этих людей показал положительный результат. Для точного подтверждения диагноза таких анализов нужно три.
В Башкирии на ежедневном брифинге в Минздраве сообщили о новых данных анализов врачей и пациентов закрытой на карантин больницы имени Куватова. Ситуация в главном медучреждении Башкирии сейчас следующая: среди тех, кто сдал анализ, 170 человек предварительно получили положительные результаты. Стоит отметить, что это лишь первый анализ. Точные данные будут известны, когда подозреваемые пройдут через три анализа.
Напомним, в РКБ им. Куватова после закрытия на карантин внутри оказалось более 1000 человек. Сейчас их распределяют по другим больницам города. К этому решению руководство республики пришло после смерти одной из пациенток. Врачи нашли у нее коронавирус после смерти, однако причиной смерти стало не это заболевание.