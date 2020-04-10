Стало известно, какие улицы Уфы обработают от коронавируса

В Уфе расширят перечень дезинфицируемых улиц. Как сообщили в мэрии, спецтехника опрыскает более 20 магистралей. Работы стартуют сегодня, 10 апреля, с 22:00 до 6:00 утра.

Автоколонна проедет по улицам: 50 лет Октября, Цюрупы, Тукаева, Карла Маркса, Заки Валиди, Советская, Пушкина, Ленина, бульвар Ибрагимова, Гоголя, Гафури, Большая Гражданская, Зорге, Шафиева, Блюхера, Чудинова, Трамвайная, Российская, Комсомольская, 8 Марта и Мингажева. Жильцам первых и вторых этажей домов рекомендуют закрыть окна.