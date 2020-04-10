В Башкирии нарушителей самоизоляции будут штрафовать без устных предупреждений

С 10 апреля нарушителей самоизоляции будут наказывать строже. До этого дня с теми, кто нарушил режим самоизоляции, проводилась разъяснительная беседа. На сегодняшнем онлайн-брифинге по коронавирусу было объявлено, что нарушителей будут штрафовать.

Об этом сообщил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов. Участник брифинга отметил, что ранее проводимые разъяснительные беседы не принесли успеха, и жители Башкирии продолжают нарушать режим самоизоляции. Теперь если человек не будет предъявлять пропуск на разрешение находиться на улице, то его могут привлечь к административной ответственности.

За первый случай нарушения режима будет выписываться штраф до 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа может достигать до 50 тысяч. Напомним, с 31 марта в Башкирии введён режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения коронавируса.