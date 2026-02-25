Общественники Башкирии будут сотрудничать с коллегами из Челябинска

Соглашение о сотрудничестве будет подписано между Общественными палатами Челябинской области и Республики Башкортостан. Оно предполагает взаимодействие и обмен опытом между организациями.

Встреча представителей Общественных палат Башкортостана и Челябинской области прошла сегодня в Геральдическом зале Госсобрания республики. Стороны рассказали о работе учреждений, общей задачей для всех остается поддержка участников СВО и членов их семей. Напомним, делегация соседнего региона с рабочим визитов будет в республике два дня.