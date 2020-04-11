В Башкирии снимают ограничения по розничной продаже алкоголя

В новом документе сказано, что продажа алкоголя будет снова проходить в соответствии с законом республики «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». То есть все вернется на круги своя. Продажа алкоголя с 13 апреля будет осуществляться с 10 утра и до 22 вечера.