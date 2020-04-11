В Башкирии снимают ограничения по розничной продаже алкоголя

В Башкирии снимают ранее введенные ограничения по розничной продаже алкоголя. Соответствующий документ уже подписан. С 13 апреля отменяется действие прошлого Указа Главы Башкирии Радия Хабирова.
В новом документе сказано, что продажа алкоголя будет снова проходить в соответствии с законом республики «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». То есть все вернется на круги своя. Продажа алкоголя с 13 апреля будет осуществляться с 10 утра и до 22 вечера.
Напомним, в Башкирии с 1 апреля действовали ограничения по розничной продаже алкоголя. По ним с 18 вечера и до 10 утра запрещено было продавать алкогольную продукцию. Распространялось это и на магазины, и на точки продажи разливных напитков, и на кафе и рестораны.
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