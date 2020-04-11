Радий Хабиров посетил детскую поликлинику в Салавате

Сегодня, 11 апреля, Радий Хабиров во время рабочей поездки в Салават посетил детскую поликлинику при городской больнице. Здесь в прошлом году проводили ремонт двух верхних этажей и кровли. Также была обустроена «Открытая регистратура».

Входную группу поликлиники отреконструировали. Для людей с ограниченными возможностями были созданы особые условия. Медорганизация была оснащена новым оборудованием для диагностики и лечения.

Заведующая поликлиники Татьяна Шептулина рассказала, что учреждение рассчитано на 480 посещений в смену, обслуживается 31 педиатрический участок с охватом 900 детей. Глава Башкирии поручил провести в поликлинике дополнительные работы, связанные с ремонтом. Также Радий Хабиров выразил благодарность врачам за их труд в это непростое время.