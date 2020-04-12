В Минздраве Башкирии рассказали, почему Радий Хабиров решил посетить РКБ им. Куватова

Стало известно, почему глава Башкирии Радий Хабиров решил посетить РКБ им. Куватова, где на карантине находятся более 1000 пациентов и врачей. Как рассказал министр здравоохранения Максим Забелин, руководитель региона хотел лично убедиться, что в больнице нет паники и упаднического настроения среди персонала. Радий Хабиров рассказал, что в РКБ достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для врачей.
Максим Забелин также рассказал, что, узнав о намерениях главы, не стал отговаривать Радия Хабирова от посещения больницы. Глава во время визита поговорил с пациентами и врачами. Как отмечалось на брифинге, для Хаброва было важно услышать людей, которые оказались взаперти.
В минздраве также пояснили, что оплата дней нахождения на карантине в больнице сотрудникам РКБ им.Куватова будет производиться с учётом всех переработок за фактически отработанное время (сотрудникам, которые задействованы в оказании медицинской помощи). Кроме того, РКБ Куватова признана COVID-госпиталем. Сотрудники его имеют право на получение региональных доплат и федеральных выплат. Вторая группа сотрудников, которые находятся в режиме изоляции в условиях РКБ им. Г.Г. Куватова: им будет оплачен листок нетрудоспособности и выплачена компенсация за счет средств учреждения. Третья группа сотрудников, которая сейчас получает медицинскую помощь в РКБ Куватова и в других учреждениях – получат оплату по больничным листам в установленном порядке.