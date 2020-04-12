В Минздраве Башкирии рассказали, почему Радий Хабиров решил посетить РКБ им. Куватова

В минздраве также пояснили, что оплата дней нахождения на карантине в больнице сотрудникам РКБ им.Куватова будет производиться с учётом всех переработок за фактически отработанное время (сотрудникам, которые задействованы в оказании медицинской помощи). Кроме того, РКБ Куватова признана COVID-госпиталем. Сотрудники его имеют право на получение региональных доплат и федеральных выплат. Вторая группа сотрудников, которые находятся в режиме изоляции в условиях РКБ им. Г.Г. Куватова: им будет оплачен листок нетрудоспособности и выплачена компенсация за счет средств учреждения. Третья группа сотрудников, которая сейчас получает медицинскую помощь в РКБ Куватова и в других учреждениях – получат оплату по больничным листам в установленном порядке.