Солисты Башкирской филармонии дистанционно сняли клип «А ты живи!»

«А ты живи и не выходи дома!» 21 солист Башкирской государственной филармонии снялись в одном клипе дистанционно. Видео было снято на композицию «Ә һин йәшә!» – в переводе «А ты живи!»
Идея снять ролик в условиях самоизоляции, связанной с пандемией, пришла художественному руководителю эстрады Сулпану Аскарову. Артисты репетировали в режиме онлайн. За время съемок клипа члены творческого коллектива вживую ни разу не виделись.
Напомним, что накануне в Уфе прошел онлайн-концерт в поддержку медиков и пациентов, оказавшихся на карантине. В нем приняли участие звезды башкирской эстрады. Мероприятие состоялось в рамках акции «Мы вместе».