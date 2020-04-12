Солисты Башкирской филармонии дистанционно сняли клип «А ты живи!»

«А ты живи и не выходи дома!» 21 солист Башкирской государственной филармонии снялись в одном клипе дистанционно. Видео было снято на композицию «Ә һин йәшә!» – в переводе «А ты живи!»

Идея снять ролик в условиях самоизоляции, связанной с пандемией, пришла художественному руководителю эстрады Сулпану Аскарову. Артисты репетировали в режиме онлайн. За время съемок клипа члены творческого коллектива вживую ни разу не виделись.