В РКБ им.Куватова подтвердился коронавирус у 52 жителей Башкирии

В Республиканской клинической больнице им. Куватова обнаружены 52 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Эльза Сыртланова. Она отметила, что это почти половина пациентов, у которых была диагностирована пневмония.
Она отметила, что врачи обеспечены всем необходимым и больница не испытывает недостатка в средствах индивидуальной защиты или лекарствах. На данный момент в больнице находится более 1200 человек, 700 из них - медперсонал.
Эльза Сыртланова уверила жителей Башкирии, что больница сделает все, чтобы остановить распространение коронавируса. Она также добавила, что информация не будет утаиваться.
Отметим, что на данный момент неизвестно, новые ли это случаи заражения или выявленные ранее. По состоянию на 12 апреля в Башкирии зафиксировано 84 случая инфицирования.