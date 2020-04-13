В РКБ им.Куватова подтвердился коронавирус у 52 жителей Башкирии

В Республиканской клинической больнице им. Куватова обнаружены 52 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Эльза Сыртланова. Она отметила, что это почти половина пациентов, у которых была диагностирована пневмония.

«С пневмонией в больнице находятся 130 человек. Шесть - в реанимации. Из них 40% положительны на коронавирус» Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова

Она отметила, что врачи обеспечены всем необходимым и больница не испытывает недостатка в средствах индивидуальной защиты или лекарствах. На данный момент в больнице находится более 1200 человек, 700 из них - медперсонал.

Эльза Сыртланова уверила жителей Башкирии, что больница сделает все, чтобы остановить распространение коронавируса. Она также добавила, что информация не будет утаиваться.