В Башкирии в прошлом году нормативы ГТО сдали почти 82 тыс. жителей

Почти 82 тысячи жителей Башкортостана сдали нормативы ГТО в прошлом году. Более 30 тысяч из них – это уфимцы. Завоевать золотой, серебряный или бронзовой значок в столице можно в Центре развития спорта на улице Невского по вторникам и четвергам.

Для этого необходимо выполнить следующие упражнения: бег на длинную и короткую дистанцию, отжимания, подтягивания или наклон, а также плавание, пресс, прыжок, метание, стрельба. Чтобы получить знак, нужно отличиться в дополнительных дисциплинах. Свои силы сейчас проверяют воспитанницы школы по фигурному катанию и ученицы десятых классов.