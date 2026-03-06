В Башкирии в прошлом году нормативы ГТО сдали почти 82 тыс. жителей

Почти 82 тысячи жителей Башкортостана сдали нормативы ГТО в прошлом году. Более 30 тысяч из них – это уфимцы. Завоевать золотой, серебряный или бронзовой значок в столице можно в Центре развития спорта на улице Невского по вторникам и четвергам.
Для этого необходимо выполнить следующие упражнения: бег на длинную и короткую дистанцию, отжимания, подтягивания или наклон, а также плавание, пресс, прыжок, метание, стрельба. Чтобы получить знак, нужно отличиться в дополнительных дисциплинах. Свои силы сейчас проверяют воспитанницы школы по фигурному катанию и ученицы десятых классов.
Выпускникам школ, которые хорошо сдали нормативы, дают дополнительные баллы к единому государственному экзамену при поступлении в вуз. Представителям старшего поколения, которые завоевали золото, серебро и бронзу, вручают сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций.