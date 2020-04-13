Стало известно, на каком расстоянии распространяется коронавирус

Исследование врачей показало, что коронавирус распространяется на расстоянии 4 метров от больного. Распространение происходит через аэрозольные частицы в воздухе. Однако подтверждающих данных , что так можно заразиться COVID-19, пока нет.
Китайские учёные исследовали образцы поверхностей и воздуха в инфекционной больнице в Ухане, где лечились заражённые коронавирусом. Изучение передачи вируса показало, что частицы капель остаются в воздухе на расстоянии 4 метров от больного. Это в два-четыре раза превышает дистанцию, которая установлена в большинстве стран как обязательное расстояние между людьми.
Но учёные отмечают, что научных доказательств на это пока нет. Медики во всех странах рекомендуют держать дистанцию в 1,5-2 метра. Сейчас в мире заражённых коронавирусом насчитывается больше миллиона.