Стало известно, на каком расстоянии распространяется коронавирус

Исследование врачей показало, что коронавирус распространяется на расстоянии 4 метров от больного. Распространение происходит через аэрозольные частицы в воздухе. Однако подтверждающих данных , что так можно заразиться COVID-19, пока нет.

Китайские учёные исследовали образцы поверхностей и воздуха в инфекционной больнице в Ухане, где лечились заражённые коронавирусом. Изучение передачи вируса показало, что частицы капель остаются в воздухе на расстоянии 4 метров от больного. Это в два-четыре раза превышает дистанцию, которая установлена в большинстве стран как обязательное расстояние между людьми.