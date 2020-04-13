Радий Хабиров потребовал жестко пресекать недовес в продуктовых наборах для школьников

В республике 80 тысяч школьников имеют право на бесплатное питание. В условиях всеобщей самоизоляции они получают продуктовые наборы. Теперь их собирают преимущественно из региональной продукции.

Ранее Глава Башкортостана отметил, что в регионе достаточно предприятий, которым нужна поддержка в непростое экономическое время. И именно на башкирских производителей нужно делать упор при сборе недельного запаса для учащихся. После замечания Радия Хабирова поставщики провели работу над ошибками.

Башкирские производители на 100% закрыли потребность в сахаре и молоке, на 80% – в крупах, на 75% – в сгущённом молоке, на 50% – в растительном масле. Исключения пока составляют соки. Тем временем Радий Хабиров потребовал ужесточить контроль за весом продуктовых наборов.