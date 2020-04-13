Башкирия подписала контракт на экспорт местной продукции

Пандемия коронавируса не стала помехой для собраний по вопросам экспортной деятельности. В Башкирии регулярно проводятся видеоконференции, чтобы обсудить кризисную ситуацию в мировой экономике. На днях прошло совещание под руководством Алексея Кожевникова, вице-президента АО «Российский экспортный центр».

В Башкирии реализуются такие проекты, как «Развитие экспорта в РБ» и «Развитие экспортных услуг в РБ», которые объединены в большой национальный проект «Международная кооперация и экспорт», утверждённый Владимиром Путиным. Сейчас предприятия-экспортеры сталкиваются с рядом проблем из-за коронавируса, поэтому на совещании таким вопросам уделили большое количество внимания. Например, встал вопрос о господдержке предприятий.

Компаниям планируется выделить субсидии на затраты в ходе транспортировки продукции. Башкирия является регионом, предприятия которого уже нашли зарубежного поставщика. Также был подписан контракт на поставку продукции за рубеж.