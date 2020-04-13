«Работаем с боевым настроем»: в Уфе продолжается строительство новой инфекционки

Строители завершают монтаж крыши общежитий для медперсонала на территории строящейся инфекционной больницы. Параллельно забиваются сваи под корпуса. И уже завтра привезут первую партию бетона под фундамент.
Свая быстро входит в землю. На площадке работает сразу несколько сваебоев. Строители трудятся ударными темпами. Все должно быть готово к приемке бетона под фундамент. Доставку партии под первую плиту ожидают уже завтра.
Работа кипит и в общежитиях для врачей. Завершается монтаж крыш. Стропила практически готовы, остается только постелить профнастил. Внутри рабочие заканчивают сборку межкомнатных стен и устанавливают окна. Для отопления здесь поставят конвекторы. Завтра объекты передадут для монтажа электропроводки и санфаянса.
На площадке трудятся специалисты не только из республики. Артур Идрисов родом из Башкортостана, но сейчас живет в Сочи. На родину приехал, чтобы помочь в строительстве инфекционной больницы. Признается: скучает по семье. Благо спасает видеосвязь. А необычную маску сшила и украсила своими руками его дочка, чтобы сберечь здоровье любимого папы.
Также строят основную дорогу к больнице и облагораживают территорию. Уже завезен чернозем под озеленение. Продолжается посадка деревьев. Всего здесь будет более 300 елей, сосен, ив и ольх. Параллельно на площадке началось установка электроопор уличного освещения. Это необходимо для полноценной работы в круглосуточном режиме. Ведь сейчас дорог не просто каждый день, но и каждая минута.