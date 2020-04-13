«Работаем с боевым настроем»: в Уфе продолжается строительство новой инфекционки

Строители завершают монтаж крыши общежитий для медперсонала на территории строящейся инфекционной больницы. Параллельно забиваются сваи под корпуса. И уже завтра привезут первую партию бетона под фундамент.

Свая быстро входит в землю. На площадке работает сразу несколько сваебоев. Строители трудятся ударными темпами. Все должно быть готово к приемке бетона под фундамент. Доставку партии под первую плиту ожидают уже завтра.

Плита 1,5 тысячи квадратов, постараемся завтра принять всю плиту. Это около 300 кубов. В общей сложности у нас будет забито около 1,5 тысяч свай. На сегодняшний день около 300 свай уже забито. Олег Бабенков, директор по строительству

Работа кипит и в общежитиях для врачей. Завершается монтаж крыш. Стропила практически готовы, остается только постелить профнастил. Внутри рабочие заканчивают сборку межкомнатных стен и устанавливают окна. Для отопления здесь поставят конвекторы. Завтра объекты передадут для монтажа электропроводки и санфаянса.

На площадке трудятся специалисты не только из республики. Артур Идрисов родом из Башкортостана, но сейчас живет в Сочи. На родину приехал, чтобы помочь в строительстве инфекционной больницы. Признается: скучает по семье. Благо спасает видеосвязь. А необычную маску сшила и украсила своими руками его дочка, чтобы сберечь здоровье любимого папы.

Работаем с боевым настроем, сроки у нас короткие, задачи серьезные. Коллектив грамотный, все всё понимают. Все горды, что принимают участие в строительстве такого объекта. Тем более в нынешнее время. Артур Идрисов, заместитель руководителя проекта