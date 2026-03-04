В Чекмагушевском районе проверили готовность техники к весенне-полевым работам

Семинар прошел на базе сельхозпредприятия «Базы». Инспекторы Гостехнадзора провели комплексный осмотр автопарка. Это мероприятие ежегодное и проходит перед выводом техники на поля.

Во время такой проверки заглядывают в буквальном смысле в сердце техники. Теплых дней ждать не приходится, готовить тракторы к полевым работам начинают уже сейчас. Качественный техосмотр – гарантия того, что в разгар посевной механизатор не останется один на один с поломкой в поле.

Автопарк сельхозпредприятия поражает масштабами. Как отмечают сами механизаторы, современная техника превращает тяжелый труд в комфортную работу.

В прошлом году хозяйство обновило парк, приобретя сразу пять новых тракторов. Но даже новые машины проходят проверку тщательно – от исправности поворотников до надежности тормозной системы. Цель такого мероприятия – сделать весенние работы безопасными для здоровья людей и исключить риски для окружающей среды.