Коронавирус в Стерлитамаке: 3 больных, 370 человек ждут анализы

Непростая ситуация складывается не только в Уфе. Сейчас в республике насчитывается несколько очагов коронавируса. Минувшим вечером стало известно о третьем больном в Стерлитамаке.

Пандемия коронавируса затронула и Стерлитамак. Накануне клиническую больницу № 1 переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом. Медицинское учреждение закрылось на карантин сразу после того момента, когда здесь появился человек с предварительно подтвержденным диагнозом.

Сейчас в подвешенном состоянии оказались порядка 370 человек из числа пациентов и врачей больницы. Все они ждут результаты своих анализов на Covid-19. Среди них 120 человек медперсонала и около 250 пациентов с готовыми выписками на руках. Как только они удостоверятся, что вируса у них нет, им можно будет отправиться домой.

Вечером на заседании городского оперативного штаба мэр Стерлитамака Владимир Куликов сообщил о том, что количество заболевших в городе увеличилось до трех человек. В сводке распределения по больницам при этом в городе отмечены только двое больных. Третий мужчина был госпитализирован в Демскую больницу № 3 в Уфе.