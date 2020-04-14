В Уфе продолжаются рейды по выявлению нарушителей самоизоляции

Порядка 30 протоколов оформили на нарушителей режима самоизоляции только в одном районе Уфы. Рейды проходят ежедневно в разных частях города. Мамам с детьми, а также пенсионерам напомнили, что далее 150 метров от дома уходить не стоит, как и покидать квартиру без надобности.

Горожане, продолжающие работать, должны иметь при себе паспорт, справку или пропуск с места работы. Тех, кто проигнорировал режим, грозит предупреждение либо штраф от одной до 30 тысяч рублей.