В Уфе продолжается реконструкция кинотеатра «Победа»

В Уфе продолжается реконструкция легендарного кинотеатра «Победа». Капитальный ремонт здания начали в 2024 году. На текущем этапе полностью заменена кровля, ведется обновление фасада.

Как сообщили в администрации, исторический облик здания будет сохранен: фасад окрасят в его прежний цвет, однако завершить покраску планируется только летом, когда установятся благоприятные погодные условия. Полностью завершить капитальный ремонт и открыть двери обновленного кинотеатра для посетителей планируется к концу года.