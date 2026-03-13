В Уфе продолжается реконструкция кинотеатра «Победа»

В Уфе продолжается реконструкция легендарного кинотеатра «Победа». Капитальный ремонт здания начали в 2024 году. На текущем этапе полностью заменена кровля, ведется обновление фасада.
Как сообщили в администрации, исторический облик здания будет сохранен: фасад окрасят в его прежний цвет, однако завершить покраску планируется только летом, когда установятся благоприятные погодные условия. Полностью завершить капитальный ремонт и открыть двери обновленного кинотеатра для посетителей планируется к концу года.
Старейший кинотеатр Уфы «Победа», расположенный в Черниковке, готовится к очередной главе в своей истории. Здание, которому почти 80 лет, долгие годы был культурным центром района. Теперь, после капитальной реконструкции, станет площадкой для Театра юного зрителя. В обновленных стенах, помимо театрального пространства, будет оборудован современный кинозал, рассчитанный почти на 300 мест.