В Башкирии аграрии приступили к севу яровых

За выходные аграрии пяти районов приступили к севу ранних яровых культур.  К середине недели, когда прогнозируется потепление, посевная будет проходить более активно.  Сейчас работы ведутся в Миякинском, Илишевском, Шаранском, Кушнаренковском районах.

Одними из первых сеять начали дюртюлинские аграрии. Так, в хозяйстве Племзавод «Россия» закупили 10 новых сортов культур. Семенной материал готов, техника – на ходу, люди выходят в поле с желанием и настроением. Теперь главное, чтобы погода не подвела. По традиции перед началом ответственного периода здесь провели праздник борозды.

Мы начали сеять уже с 7 апреля – ячмень. Посеяли более 150 Га. На данном поле засеваем горох. В посевной кампании участвует 4 агрегата. В эти дни все еще параллельно удобряем многолетние травы. В ближайшие дни закончим подкормку озимых.

Айдар Фазылов, главный агроном племзавода «Россия»