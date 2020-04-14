В Башкирии аграрии приступили к севу яровых

За выходные аграрии пяти районов приступили к севу ранних яровых культур. К середине недели, когда прогнозируется потепление, посевная будет проходить более активно. Сейчас работы ведутся в Миякинском, Илишевском, Шаранском, Кушнаренковском районах.

Одними из первых сеять начали дюртюлинские аграрии. Так, в хозяйстве Племзавод «Россия» закупили 10 новых сортов культур. Семенной материал готов, техника – на ходу, люди выходят в поле с желанием и настроением. Теперь главное, чтобы погода не подвела. По традиции перед началом ответственного периода здесь провели праздник борозды.