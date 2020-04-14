В России за сутки выявлено 2774 новых случаев заболевания COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные по ситуации в стране. За сутки было выявлено 2774 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в России насчитывается 21 102 зараженных.

За сутки летальным исходом закончилось ещё 22 случая заболевания (за всё время – 170). Полностью выздоровели 224 человека (за всё время – 1 694). Москва и Московская область продолжает удерживать лидерство по количеству заболевших.

В Башкирии за сутки выявлено ещё 22 случая заболевания коронавирусом. На сайте стопкоронавирус.рф отмечается, что выздоровели 9 человек. Летальным исходом закончилась болезнь 3 человек с COVID-19.