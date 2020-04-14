Стало известно, из-за чего закрыли больницу № 21 в Уфе

13 апреля стало известно, что уфимская больница № 21 была закрыта для пациентов. На онлайн-брифинге в Минздраве Башкирии сообщили причину такой вынужденной меры. В медучреждении были проведены санитарно-эпидемиологические меры из-за коронавируса.

В ГКБ № 21 поступил новый пациент. Выяснилось, что уфимец контактировал с человеком с подтвержденным коронавирусом. Чтобы избежать возможного распространения COVID-19, больница была закрыта на дезинфекцию.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил о том, то все противоэпидемические меры уже были проведены. Сегодня вечером будет повторная проверка. После этого больница начнёт работу в штатном режиме.