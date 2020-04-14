Банки в России выдали за март рекордное количество кредитов

Российские банки выдали в марте больше количество кредитов. Ажиотаж аналитики связывают со снижением курса рубля. Такого спроса на кредиты не наблюдалось в течение всего прошедшего 2019 года.

Российские банки за март выдали кредиты на сумму 920,6 млрд рублей. Последний раз в России такой ажиотаж был в марте 2013 года, когда жители оформили кредиты почти на 1 трлн рублей. Центральный банк сообщает, что темп кредитования в марте этого года увеличился на 1,9 %. Такой цифры за один месяц не наблюдалось за весь прошедший год.