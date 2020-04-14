Стало известно, какая одежда защитит от коронавируса

Стало известно, какая одежда может защитить от коронавирусной инфекции. Исследование провели микробиологи и эксперты по тканям. Об этом сообщает издание "Известия".

Оказалось, что от плотности зависит способность ткани задерживать вирус. Эксперты пришли к выводу - чем плотнее материал, тем меньше его проницаемость.

Во время пандемии рекомендуется носить вещи, сшитые из атласа, сатина, твида или габардина. В свою очередь, трикотаж не сможет защитить от коронавируса. Также в данном списке присутствует одежда из вельвета, замши и бархата.